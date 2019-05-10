У Канаді пасажирський літак врізався у бензовоз

В результаті аварії в Торонто п’ять чоловік на борту авіакомпанії Air Canada були госпіталізовані

Поки весь світ відходить від трагедії в московському аеропорту “Шереметьєво”, де з-за пожежі на борту лайнера Sukhoi SuperJet 100 загинула 41 людина, в міжнародному аеропорту канадського міста Торонто теж трапилася НП, в результаті якого постраждали п’ять осіб.

За даними телеканалу CBC, інцидент стався в ніч на 10 травня – під час руління до терміналу після посадки лайнер Bombardier DHC-8-300 авіакомпанії Air Canada з 51 людиною на борту зіткнувся з топливозаправщиком.

У трапилося три члени екіпажу і два пасажири опинилися в лікарнях з травмами. На даний госпіталізований лише один з них.

Літак виконував рейс прямував з Торонто в Садбері, але із-за поганої погоди був змушений повернутися в місто вильоту.

Повідомляється, що пасажири повинні вилетіти в пункт призначення найближчим рейсом, а шоферові паливозаправника вже пред’явили звинувачення в небезпечному водінні.