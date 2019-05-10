Канада припиняє надання візових послуг на Кубі

У МЗС не уточнили, скільки часу будуть діяти ці обмеження.



Через брак дипломатичного персоналу, пов’язаної з таємничим захворюванням, Канада повністю припинила видачу будь-яких віз на території Куби. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Канади.

Відзначається, що посольство в Гавані більше не буде приймати заяви на видачу туристичних, навчальних та робочих віз, а також не буде проводити співбесіди для отримання дозволів на постійне проживання.

Всім заявникам, які потребують у зазначених документах, рекомендується подавати заявку на території іншої країни або робити це онлайн.

У МЗС не уточнили, скільки часу будуть діяти ці обмеження.

Як повідомлялося, протягом декількох місяців 2017 року кілька співробітників посольства Канади в Гавані постраждали від впливу невідомого характеру. За попередньою інформацією, це могли бути генератори спеціальних звукових хвиль нечутливого діапазону. Зокрема, у дипломатів були виявлені симптоми, починаючи від втрати слуху і нудоти до головного болю і проблем з рівновагою. Влітку 2018-го Канада змінила статус своєї дипмісії в Гавані на “без супроводу”, тобто канадських дипломатів, відряджених на Кубу, більше не супроводжували члени їх сімей. У січні цього року канадський МЗС оголосив, що ще на 50% скорочує кількість дипломатів на Кубі. Точна причина дивних симптомів, що спостерігалися також у дипломатів США, досі залишається невідомою. Куба заперечує будь-яку свою причетність і обіцяє повне сприяння в розслідуванні.