Гройсман вважає недоцільним проведення дострокових виборів у Раду

Український прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає недоцільним проведення дострокових виборів до парламенту в країні.

«Я вважаю, що потрібно формувати і зберігати певні канони. Якщо визначено, що вибори в жовтні, то який сенс їх переводити на кінець липня? Чи щось суттєво зміниться? Мені важко давати такі оцінки. Якщо б вибори були через рік, а уряд не зміг би працювати, тоді це було б доцільно. А зараз я таких доцільностей не бачу, і деякі юристи кажуть, що це і юридично не зовсім правильно», — сказав Гройсман.

Також він вважає, що чергові вибори — «це нормально», а дострокові вибори повинні мати під собою підстави.

«І у варіанті дострокових, і виборів приблизно однаковий період часу мій уряд буде працювати. Але дострокові вибори стабільності не додають», — додав прем’єр.

При цьому Гройсман підкреслив, що питання дострокових виборів перебуває в компетенції президента, і він не знає, чи скористається той таким правом.

З приводу фінансування парламентських виборів, прем’єр заявив, що уряд буде діяти відповідно до закону.