Говоримо з Порошенком і Яценюком: Гройсман розповів про його новій політсилі

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зустрічався з чинним президентом України Петром Порошенком і обговорював можливі політичні сценарії.

За його словами, консультації ведуться не тільки з Порошенком, але і з лідером партії «Народний фронт» Арсенієм Яценюком.

«Я ще два роки тому говорив про те, що буду брати участь в парламентських виборах. Для чого? Не для того, щоб просто брати участь у виборах або отримати мандат — мене це ніяк не мотивує. Мене мотивує інше: я вважаю, що через прийняття правильних рішень, за їх реалізацію, можна кардинально змінювати ситуацію в країні», — сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що через присутність у парламенті можна формувати виконавчу владу і парламентську більшість під реалізацію ідей.

«Чого люди хочуть взагалі від влади? Люди хочуть стабільності, економічного зростання і загального добробуту в країні. Чого люди чекають від мене? Вони очікують, що нашій команді вдасться створити умови, при яких ці речі стануть досяжними», — додав прем’єр.

За словами Гройсмана, про формат участі у виборах він розповість пізніше.

«А консультації ведуться. Є пропозиції і від президента, ми багато говоримо про це з моїм колегою Арсенієм Яценюком. Взагалі, наскільки я знаю, багато різних політичних гравців між собою говорять», — зазначив прем’єр.