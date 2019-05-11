Порошенко запросив Зеленського обговорити «важливі питання» до інавгурації

Зазначається, що чинний президент хоче здійснити передачу влади відповідно до «європейської традиції».

Чинний президент Петро Порошенко відповів новообраному главі держави Володимиру Зеленському на порівняння з «туристом з єгипетського готелю».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

«Україна – це не номер в єгипетському готелі, як здається панові Зеленському. Передача влади – це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його відповідно до європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах», – йдеться в повідомленні.

Порошенко запросив Зеленського до інавгурації обговорити «важливі питання життєдіяльності країни, так само як і будь-які інші питання, пов’язані з передачею повноважень і відповідальності».