«Після гом*ка помреш!» У Львові вчителька залякує дітей геями

Вчителька християнської етики у львівській школі залякувала дітей розповідями про те, що якщо зайти в туалет після гомосексуаліста, можна померти.

«Ви знаєте, що таке статеві органи? Що чоловік носить у своїй спермі? Це сам Господь Бог з неба. А він це пхає куди? Де р*зно? І що народжується з того? Виродки! Гади! Повірте, після гом*ка піти в туалет, ти помираєш. Я не знала, що він го*ік. Ось зараз смішно, а це страшно. Це трагедія», – звернулася вона до школярів.

Далі вона з обуренням розповіла, як у туалеті в Тернополі школяр просив іншого «злизати».

За словами директора, «діти самі спровокували вчительку до розмови, знаючи її емоційність, а відео – змонтовано». Однак вона підкреслила, що педагог визнала свої помилки і була притягнута до дисциплінарної відповідальності.

Крім того, наголошується, що в навчальному закладі школярів замість уроків водять в церкву молитися за гарне навчання.