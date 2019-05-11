«Ніхто вас тут не чекає»: росіяни агресивно прокоментували рішення Путіна про видачу паспортів РФ в ОРДЛО

Жителі столиці країни-агресора Російської Федерації Москви оцінили указ Путіна про видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО як такий, який є недоречним і не несе ніякої користі для Росії.

Так, блогер Вася Барабан оприлюднив на своєму каналі YouTube відео з опитуванням москвичів щодо їх ставлення до ініціативи глави Кремля, про що пише replyua.net з посиланням на українські ЗМІ.

Брали участь в опитуванні росіян сприймають, більшою мірою, таку ініціативу Путіна надзвичайно скептично. Вони стверджують, що живуть на території ОРДЛО люди є українцями, і їх ніхто не позбавляв цього громадянства.



У свою чергу одна з москвичок, яка брала участь в опитуванні, заявила, що таке рішення Путіна – це просто подив якесь. Також росіяни прекрасно розуміють і те, що паспорти РФ для мешканців «ЛДНР» — це приплив в ту ж Москву та інші міста трудових мігрантів, які, ставши хоч і не повноправними, але хоч якими-небудь росіянами, будуть мати право на постійне працевлаштування з зарплатами РФ, а також вони просто обвалять ринок нерухомості.

Крім іншого жителі Росії в своїх акаунтах в соціальних мережах пишуть, що вони дуже занепокоєні негативними наслідками, які будуть стовідсотково супроводжуватися появою «нових росіян».