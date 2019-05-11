Порошенко прокоментував свій допит в ГПУ у справі про вбивства на Евромайдане

Чинний президент України Петро Порошенко, після допиту в Генеральній прокуратурі України, заявив, що його відповіді на додаткові запитання допоможуть слідству у справі про вбивства на Евромайдане.

«ПП. Сьогодні повторно дав свідчення прокурорам у розслідуванні справи про злочини проти учасників Революції Гідності на Майдані в 2014 році. Сподіваюся, мої відповіді на додаткові запитання допоможуть у завершенні слідства. Це справа надзвичайно важлива для українського суспільства», — написав Порошенко на своїй офіційній сторінці в Facebook в п’ятницю ввечері.

Глава української держави зазначив, що всі винні в цьому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності.

«Переконаний, що всі винні обов’язково мають бути покарані», – підсумував П. Порошенко.

Як повідомлялося, сьогодні Порошенко був допитаний слідчими ГПУ в рамках справи про розстріли на Майдані.