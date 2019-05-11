Мінус 6! Офіцер ЗСУ показав фото убитих терористів «Л/ДНР»

В зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донеччині за період з 6 по 9 травня були ліквідовані шість терористів «Л/ДНР».

Їх імена розкрив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан «Штірліц» у своєму Facebook. Він також показав фото убитих бойовиків.

«06.05.19 бригада-200 поповнилася черговим бійцем Макаренко «Макар» Сергій з Бахмутського району», – написав він. У мережі розповіли, що Макаренко воював у лавах «Л/ДНР» всі п’ять років, скільки триває війна на Донбасі.

Було ліквідовано 6 травня також Гнеушев Ігор з Маломиколаївки Луганської області.

Крім того, стало відомо про смерть російського найманця з р. Іжевську (Удмуртія) Володимира Бєлова.

«07.05.19 бригада-200 поповнилася черговим бійцем Іващенко Олексій із Дебальцеве», – написав Штефан. Як зазначили в мережі, він був убитий при мінометному обстрілі.

Було ліквідовано також Григоров «Мультик» Богдан з Костянтинівки. Воювати за терористів він почав ще до того, як йому виповнилося 18 років.

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Ще один бойовик був убитий 9 травня. «Бригада-200 поповнилася черговим бійцем Южик «Їжачок» Євген з Гольмовского», – поділився офіцер ЗСУ.

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