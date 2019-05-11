Убили? Вокруг смерти Доренко разгорелся скандал

Дочери погибшего российского журналиста, главного редактора радиостанции “Говорит Москва” Сергея Доренко заподозрили его вторую жену в том, что она отравила их отца.

Ксения и Екатерина обратились в полицию с заявлением, в котором попросили запретить его вдове Юлии кремировать тело, передает Telegram-канал Baza.

Дочери Доренко обосновали свою просьбу тем, что их мачеха таким образом пытается скрыть следы своего преступления. Конфликт между родственниками возник в похоронном зале Троекуровского кладбища. Разговор между Юлией и ее падчерицами прошел на повышенных тонах и едва не перерос в потасовку – женщин пришлось разнимать сотрудникам зала.

“Я вызывала полицию и написала заявление. Я считаю, что она (Юлия) заинтересованное лицо. Я прошу не сжигать его, а провести тест ДНК – отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут – концы в воду”, – рассказала Екатерина Доренко в комментарии “РБК“.

Отметим, ранее медики заявили, что главной причиной смерти Доренко стала стала гемотампонада — нарушение функций сердца, вызванное скоплением жидкости, препятствующей работе органа.

Источник – obozrevatel