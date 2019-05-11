У Польщі помер чоловік після бійки з українцями

Постраждалого поляка госпіталізували, він помер у лікарні через чотири дні.



На заході Польщі в день Христового Воскресіння у вечірній час доби біля одного з місцевих магазинів поляки побилися з групою громадян України.

Як повідомляє Польське радіо, в результаті події серйозно постраждав 40-річний поляк, через кілька днів він помер у лікарні.

За словами очевидців, українці почали ображати і вульгарно висловлюватися на адресу продавця магазину. За жінку заступилися поляки, і почалася бійка. У бійці одному з громадян Польщі завдали важку травму голови. Українці сховалися в будинку неподалік від магазину, де їх затримали правоохоронці.

Постраждалого поляка госпіталізували, він помер у лікарні через чотири дні. Розтин показав, що чоловік помер внаслідок тяжкої травми голови. Один потерпілого розповів, що спочатку в бійці четверо поляків билися проти чотирьох українців.

Представник окружної прокуратури стверджує, що українці під час бійки використовували ножі. Суд обрав для обвинувачених запобіжний захід – три місяці під арештом. За статтею про побиття, що призвело до смерті, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.