У Шотландії 81-річна жінка вперше в житті зустрілася з матір’ю

Жінка виросла в школі-інтернаті в Дубліні і з 19 років розшукувала маму, але безрезультатно.



У Шотландії 81-річна Ейлін Макені вперше в житті зустрілася зі своєю матір’ю, якому 103 роки.

Макені зросла в школі-інтернаті в Дубліні і з 19 років розшукувала маму, але безрезультатно. У 2018-му вона звернулася за допомогою до телерадіокомпанії RTÉ.

Вже в цьому році генеалог, який займався пошуками, заявив, що, за його даними, жінка зараз живе в Шотландії. Минулого місяця Макені вирушила туди і вперше зустрілася з матір’ю, якої в наступну суботу виповниться 104 роки.

Макені зізналася, що ще ніколи не відчувала себе такою щасливою. “Вона прекрасна жінка, у неї неймовірна сім’я. Вони мене дуже тепло прийняли, ми з мамою чудово поспілкувалися”, – розповіла вона журналістам.