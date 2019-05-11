У Лондоні невідомий відкрив стрілянину в мечеті

Невідомий чоловік стріляв з пістолета під час вечірньої молитви в мечеті Семи Королів

Через кілька місяців після серії атак в мечетях і ісламському центрі в британському Бірмінгемі, під загрозою опинилася мусульманська громада Лондоні – в мечеті Семи Королів пролунала стрілянина.

Як стало відомо, під час вечірньої молитви невідомий чоловік увійшов в ісламський храм і відкрив вогонь з пістолета. Поліція не змогла затримати стрілка, і тому зараз він оголошений в розшук.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Скотленд-Ярд не розглядає стрільбу як теракт, а самі віруючі стверджують, що цей випадок не завадить їм надалі відвідувати мечеть.

“Я молюся в мечеті Семи Королів. Наша громада залишається єдиною. Очевидно, що у нападника була тактика залякування. Але ми не злякалися, будемо ходити сюди й далі”, – говорить один з парафіян.

Поки що залишається невідомим, пов’язана атака з бійнею в мечеті новозеландського міста Крайстчерч, де 15 березня прихильник неонацистських ідей Брентон Таррант розстріляв парафіян мечеті, убивши півсотні людей і поранивши ще десятки.