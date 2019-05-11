Aurica: аномалія в Атлантичному океані може призвести до формування нового континенту

Науковці зафіксували, що під Атлантичним океаном відбуваються глибинні тектонічні процеси. У результаті розшарування двох тектонічних плит у майбутньому там може утворитися новий континент.

Морський геолог Жуан Дуарте з Лісабонського університету в Португалії протягом багатьох років вивчав сейсмічну історію свого рідного міста. Серед іншого його зацікавив Великий Лісабонський землетрус 1755 року. Це було катастрофічне природне лихо, яке фактично знищило Лісабон, забравши близько 100 тис. життів.

А за кілька століть, у 1969 році, трапився інший землетрус. Не такий масштабний, проте він привернув увагу науковців дивністю свого походження. Річ у тім, що в районі Піренейського півострова немає активних тектонічних розломів, тож і потужних землетрусів не має бути.

В результаті Дуарте за допомогою комп’ютерного моделювання зафіксував: у літосфері відбувається процес серпентинізації. Це коли тектонічні структури вбирають воду та цим самим призводять до горизонтальних розломів плит – нижні м’які шари починають відходити від верхніх.

«Кілька томографічних моделей послідовно відображають аномалію, що проходить до 250 кілометрів углиб, прямо під цим кластером сейсмічності. Якщо наші припущення правдиві, то розшарування океанічної літосфери виявлено вперше», – пишуть дослідники.

Така активність в результаті може призвести до формування цілком нового материку. Цей процес може зайняти мільйони років, однак, за припущенням Дуарте та інших науковців, у майбутньому тектонічні плити дійсно піднімуться з-під Атлантичного та Тихого океанів, утворивши новий суперконтинент – Aurica.