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Дворічний хлопчик в посольстві Данії: батьки прийшли до угоди

11.05.2019

Мама 2-річного хлопчика Анастасія Могенсен, яка протягом кількох днів буквально жила під стінами посольства Данії, змогла домовитися про спільну опіку з батьком дитини.

Батьки хлопчика вирішили, що Даніель буде жити за півроку в кожній з країн. Після того, як батьки підпишуть угоду і запевнять нотаріально, матері дозволять зустрітися з Даніелем.

Як повідомляли раніше, у Запоріжжі викрали маленького хлопчика і утримували в посольстві Данії в Києві. Анастасія Могенсен проводила акцію під посольством Данії в Україні. Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував на факт утримання в посольстві Данила.

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