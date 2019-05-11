Стало відомо про нахабне пограбування ветерана СБУ в магазині Києва

У четвер, 9 травня, в магазині Києва у ветерана силового спецпідрозділу СБУ “Альфа” вкрали барсетку з грошима.

“69-річний ветеран СБУ зайшов прикупити продуктів в “Велику кишеню” на Печерській площі в Києві, але зловив гаву і у нього прямо з-під рук злодії витягнули барсетку, в який було посвідчення пенсіонера СБУ, гроші – близько 2 тисяч гривень, техпаспорт, права на автомобіль, банківські картки та навіть мобільний телефон”, – йдеться в повідомленні.

Коли пенсіонер помітив пропажу, він відразу звернувся до охорони магазину, а вони, до свою чергу, викликали поліцію. Так, правоохоронці за фактом злочину порушили кримінальну виробництво за частиною 1 статті 185 КК України.

Відзначають, що з огляду на стовпотворіння з нагоди свята, в супермаркеті розшукати злодіїв по гарячих слідах не вдалося.