У Донецьку на фото засвітився таємний ватажок бойовиків “ДНР”

У четвер, 9 травня в День перемоги у Другій світовій війні в окупованому Донецьку пройшла акція “Безсмертний полк”, в ході якої в об’єктиви камер сепаратистських ЗМІ потрапив самопроголошений “прем’єр-міністр ДНР” Олександр Ананченко, раніше переховувався від журналістів.

“Міністр” потрапив в кадр камер журналістів з двома портретами родичів, загиблих у Другій світовій війні, які ніс в руках, згідно з умовами акції. Портрети, судячи з підпису, належали Ананченко Івану Івановичу і Ананченко Володимиру Івановичу.

Відзначається, що Ананченко в ході ходи “Безсмертний полк” знаходився поруч з так званим “головою ДНР” Денисом Пушилиным.