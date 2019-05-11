Мешканка Сумщини «влетіла» на 1300 гривень, намагаючись в Інтернеті купити дешевий цибуля

У місті Шостка Сумської області місцева мешканка стала жертвою шахраїв при спробі купити сіянку цибулі за нижчою ціною.

Про це повідомляє поліція області.

38-річна жителька Шостки знайшла в Інтернеті оголошення про продаж цибулі сіянки по 65 грн за кг, коли на ринку він коштує 200 грн. Вона домовилася з продавцем про купівлю 20 кг цибулі, а через кілька хвилин після розмови він подзвонив і сказав, що севок надійде тільки після повної передоплати. «Продавець» пояснив, що його директор вважає цю угоду дрібним оптом і вимагає гарантій.

Жінка погодилася на ці умови і перерахувала 1300 грн. Пізніше вона розповіла поліцейським, що багато разів купувала товар по передоплаті і її ніколи не обманювали.

«Обіцяного номера декларації перевізника, за якою їй нібито надіслали товар, жінка так і не дочекалася. А на її численні дзвінки продавець просто не відповідав. Оголошення теж було видалено з сайту», – йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Шахрайство» Кримінального кодексу України і розшукує афериста.

Правоохоронці закликали українців бути максимально обережними при оплаті товарів через Інтернет. Вони радять не відправляти передоплату за замовлений товар, а розраховуватися за нього при отриманні. У поліції кажуть, що чи не кожне друге онлайн оголошення розміщується аферистами з метою заволодіти вашими коштами.