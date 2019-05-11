У центрі Києва лоб в лоб зіткнулися поліцейський Prius і BMW: три людини в лікарні

11 травня на з’їзді з Повітрофлотського мосту в Києві сталося лобове зіткнення двох автомобілів. Поліцейський Toyota Prius і BMW не поділили віадук і на повному ходу врізалися лоб в лоб.

В 00:40 автомобіль BMW спускався з Повітрофлотського мосту на проспект Перемоги. Назустріч йому їхав поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Попередньо, піднімаючись на міст Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги і скоїв лобове зіткнення. Від удару травми отримали всі учасники ДТП.

Медики госпіталізували двох патрульних. Один чоловік отримав травми голови, а у його напарника підозра на перелом ноги. Також отримав травми ніг і чоловік, який їхав за кермом BMW. Трьох учасників аварії забрали в лікарню. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу, причини зіткнення з’ясовуються.