У Києві мати з сином влаштовували в орендованих квартирах «місця розпусти»

У столиці України жінка організувала незаконний бізнес, з допомогою якого залучали молодих дівчат до проституції. Правоохоронці з’ясували, що спільником у цій справі був її син.

Обох підозрюваних затримали. Про це Інформатор дізнався від прес-служби Нацполиции Києва.

Організатором торгівлі людьми виступала місцева мешканка. Вона розміщувала в мережі інтернет оголошення, де пропонувала за гроші зайнятися любов’ю з дівчатами. Жінка орендувала у Києві кілька квартир, куди направляла своїх підлеглих до клієнтів. За одну годину незаконних послуг чоловіки платили їм від 800 до 1500 гривень, половину з яких забирав син підозрюваної.

В ході обшуків поліцейські Оболонського управління вилучили масу речових доказів. Відкрито кримінальне провадження частини 2 статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією). Мамі з сином загрожує до 7 років позбавлення волі.