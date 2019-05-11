Біля українського кордону в авіакатастрофі загинув співробітник Міноборони Білорусі, — ЗМІ

9 травня в румунській лісопосадці в селі Сэпынца впав вертоліт, на борту якого перебував 47-річний громадянин Білорусі Дмитро Костіков. На батьківщині чоловіка шукали більше двох місяців.

Йдеться про місцевість, яка розташована впритул до кордону з Україною — по той бік річки Тиса від села Сэпынца розташовані українські села Бедевля і Тересва, Тячівського району Закарпатської області.

Інформацію про трагедію вже офіційно підтвердили в поліції і прокуратурі округу, яка відкрила провадження і має з’ясувати всі обставини трагедії.

Деякі з них вже оприлюднили румунські ЗМІ. Так, за інформацією низки румунських видань, виявлено вертоліт російського виробництва, який призначений для використання у цивільних цілях, зокрема для зрошення полів. Можлива модель — Ка-26. У той же час, пишуть видання, повітряне судно було без будь-яких реєстраційних знаків і перетнули повітряний простір Румунії нелегально. Найбільш ймовірно — переправляючи контрабандні сигарети, однак про якісь знахідки цигарок поблизу вертольота румунські ЗМІ не повідомляють.

У той же час, повідомляють про виявлений труп чоловіка біля вертольота, який найбільш імовірно і був пілотом судна. Офіційно поліція Румунії поки не надала жодної інформації про цю людину, пообіцявши встановити особу і надати подробиці.

Крім того, деякі румунські видання з посиланням на власні джерела інформують, що виявлений труп — це 48-річний білорус з Мінська Дмитро Костіков 1971 року, який 5 березня вирушив зі столиці Білорусі потягом до Львова, а потім в Мукачево, де власне зник.

Також за попередньою інформацією з джерел у правоохоронних органах Румунії, тіло пілота виявили вже на стадії розкладання, тобто найбільш ймовірно, що аварія сталася 2-3 тижні тому. За попередньою версією румунських правоохоронців, вертоліт летів дуже низько, щоб його не помітили прикордонники і зачепив дерева — і тому впав.

Також відомо, що загиблий був співробітником Міноборони Білорусі.