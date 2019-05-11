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У Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського на стадіоні

11.05.2019

У Верховній Раді зареєстрували вже п’ять постанов про дату проведення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Один з документів пропонує провести церемонію на стадіоні НСК “Олімпійський”.

Позафракційні депутати Віктор Балога і Сергій Міщенко зареєстрували постанови 10270-1 і 10270, в яких пропонують провести інавгурацію 19 травня.

Депутат від БПП Сергій Каплін також виступає за 19 травня, але в його постанові 10270-3 пропонується провести інавгурації в два етапи – перший 19 травня у Верховній Раді, а другий – 3 червня на “Олімпійському”.

Каплін пояснює свою ідею необхідністю “забезпечення участі громадськості і запрошених гостей іноземних держав”.

“З метою залучення максимальної кількості іноземних гостей і забезпечення можливості безпосередньої присутності бажаючих громадян України”, – йдеться в пояснювальній записці.

Позафракційний депутат Віталій Купрій, який раніше оголосив про створення позафракційного об’єднання “за Зеленського”, у постанові 10270-2 пропонує провести інавгурацію 20 травня. Проводити церемонію в День пам’яті жертв політичних репресій є недоречним.

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