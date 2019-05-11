Лукашенко посилив покарання для корупціонерів

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав декрет про додаткові заходи по боротьбі з корупцією.

“Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 10 травня декрет “Про додаткові заходи по боротьбі з корупцією”. Документ видано з метою посилення заходів відповідальності за вчинення корупційних злочинів”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з декретом, особи, які засуджені за вчинення корупційних злочинів, не підлягають поданням до умовно-дострокового звільнення або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням.

“Корупція для будь-якої держави є однією з загроз безпеки, у тому числі національної. Корупційні злочини, безумовно, гальмують розвиток економічних, соціальних та інших процесів у суспільстві”, — сказав начальник управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Генеральної прокуратури Білорусі Ігор Грейбо.