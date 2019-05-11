Як це – жити з алергією на воду?

Нді Селвей з Гастінгса доводиться прикладати значні зусилля, щоб просто помитися. Водний свербіж (aquagenic pruritus) змушує тіло горіти годинами, якщо її шкіра стикається з водою. Після реакції вона часто втрачає свідомість від виснаження. Стан, у якого немає відомої причини і яке важко діагностувати, зробило її прив’язаною до будинку.

Внутрішні органи дівчата не страждають від розладу, так що вона все ще може пити воду. Але якщо крапля води потрапить, наприклад, на руку Нді, поширюватиметься на спину і тулуб, а може навіть на все тіло.

«Коли я приймаю ванну, все моє тіло горить годинами поспіль, — говорить Ніа. — З часом я розробила рутину, і хоча ванна — це все ще боляче, але я знайшла способи зробити її менш травматичною. Наприклад, я більше не моє волосся у ванні, а роблю це окремо, щоб відчувати менше болю».

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Ніа боїться вийти на вулицю, якщо там іде дощ. Вона була змушена кинути свою роботу в страховій компанії, поки бореться із захворюванням. Спорт, крім ходьби і йоги, теж протипоказаний Ня. У спекотні дні їй доводиться весь час проводити біля вентилятора, щоб не потіти. Ніякі ліки або засоби лікування не чинили істотного ефекту.

Ніа Селвей випробувала свої перші реакції у віці п’яти років і сказала, що симптоми стають тільки гірше з віком. «Більшість людей з аквагенным сверблячкою, схоже, знаходять якесь лікування, тоді як мені нічого не допомогло. Важко бачити, як хтось знаходить полегшення, хоча це просто не спрацює на тобі», — сказала Ніа.

Причина аквагенного свербежу неясна, але захворювання може бути побічним ефектом поліцитемії – одного з типів раку крові. Водний свербіння може виникати в результаті підвищення рівня циркулюючого гістаміну або як побічний ефект деяких ліків. Поширеність стану невідома.

Свербіння реакцію викликає виділення гістаміну у відповідь на потрапляння води на шкіру. Лікувати це захворювання важко, так як воно погано вивчений. Терапія часто включає в себе антигістамінні препарати, знеболюючі та УФ-препарати.

Ніа ухвалила, що хвороба заважає їй вести нормальне життя. Її дуже підтримують батьки, Боб і Антонія, і хлопець Марк. «Я знайшла здатність насолоджуватися дрібницями і не бути зосередженою на майбутньому. У мене є час тільки для позитиву і людей, яких я люблю» — сказала Ніа. Близькі забрали у неї обов’язки, пов’язані з водою, і адаптували життя до її життя, а друзі докладають всі зусилля, щоб бачитися з Компанією тоді, коли вона може собі це дозволити.

За матеріалами Daily Mail

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