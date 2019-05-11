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«Викликає побоювання!» Адвокат забив на сполох через стан українських моряків в Росії

11.05.2019

Стан здоров’я трьох поранених українських військовополонених моряків – Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки – викликає побоювання.

«…У нас досі викликає занепокоєння стан здоров’я поранених військовополонених Андрія Эйдера, Андрія Артеменка і Василя Сороки. У Василя зняли гіпс з руки, але її функція так і не відновилася. В умовах слідчого ізолятора йому не дають належної ступенем і мірою реабілітацію, відновлення функції руки», – сказав він.

Також адвокат наголосив, що вони наполягають на проведенні додаткового обстеження решти двох моряків, оскільки у них залишаються неизвлеченные осколки в тілах.

При цьому українських медиків до військовополоненим не допускають, вимоги захисту також не виконуються.

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