В Івано-Франківській області чоловіка засипало землею

Вчора, 10 травня, у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

“10 травня о 13:29 до „Служби порятунку 101“ надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.

Чоловіка госпіталізовано до лікарні з травмами середнього ступеня важкості.

Всього до рятувальних робіт було залучено 15 чоловік особового складу на 3-х одиницях техніки.