Містика: мертвий Доренко продовжує вести свій Telegram-канал

У Telegram-каналі «Розстрига», який вів помер вчора у віці 59 років журналіст Сергій Доренко, навіть після його смерті продовжують з’являтися записи.

10 травня, рівно о 20:00, там був опублікований «рейтинг каналів, які дійсно пишуть унікальні речі», пише eg.ru.

Зокрема, спочилий телеведучий, рекомендує підписатися на такі облікові записи: @histphoto (присвячений історії), @lifeyt («весь придатний відеоконтент в одному місці»), @yaplakal («котики, красиві дівчата, люта дичину, яка легко перетворюється в позитив»), @Sandymustache («політичний гумор, новини без сил і здоровий сарказм з актуальною порядку»), і деякі інші.

На канал самого Сергія Доренка підписано понад 138 тисяч осіб. На загадкову публікацію в акаунті «Розстрига» звернули увагу багато користувачів Інтернету. По всій видимості, запис було зроблено з допомогою бота для відкладеного постінга — з його допомогою можна робити публікації за розкладом.

«Це відкладений постинг. Рекомендувати @yaplakal із гробу — це стайл», — написала журналістка і світська левиця Божена Ринська, яка веде канал «Небожена».