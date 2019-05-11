Укрзалізниця вирішила пустити в Бориспіль електричку зі здвоєними вагонами в години пік

Укрзалізниця збільшує кількість поїздів на маршруті Kyiv Boryspil Express. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Укрзалізниці в Facebook.

У п’ятницю вранці, 10 травня, на сторінці підприємства з’явилося повідомлення про те, що в піковий час здвоєний склад буде рухатися на постійній основі.

«З сьогоднішнього дня в пікові години будуть курсувати регулярні здвоєні склади Kyiv Boryspil Express. З Києва експрес вирушає о 17:00, а з аеропорту Бориспіль — у 17:41», — йдеться в повідомленні.

Запуск здвоєного складу став можливий завдяки введенню в експлуатацію після модернізації шостого складу дизель-поїзда Pesa.

Зазначимо, що з початку роботи маршрут Kyiv Boryspil Express перевіз більше 300 000 пасажирів.