Невзоров про акції «Безсмертний полк»: «Йде коренями в часи Третього рейху»

Російський журналіст Олександр Невзоров жорстко розкритикував акцію «Безсмертний полк», підкресливши, що своїми коренями вона сягає часів Третього рейху.

Невзоров заявив, що в часи Третього рейху теж дуже часто влаштовували масштабні акції.

«Якщо місія Йоахіма Реннеберга і його команди по зриву ядерної програми Гітлера провалилася б, німецькі нацисти першими зробили бомбу, і світ неминуче програв би Гітлеру, то ми розуміємо, що була б реальність зовсім інший», — розповів Невзоров. За його словами, якщо б німці здобули перемогу у війні, б такі акції влаштовувалися і зараз, причому за тими ж маршрутами, що й російські, але при цьому під час ходи були б інші прапори. Журналіст додав, що на портретах всі б побачили зовсім інші особи та іншу символіку, і масштабні ходи породив саме Третій рейх.

Невзоров порадив усім вивчити культ Третього рейху, щоб зрозуміти, як саме зароджувалися масштабні ходи. «Ця ідея народжена в надрах «Аненербе». Але це, хлопці, я попереджаю, мерзенність і окультна тупа туга … Ось там все це: «Наші мертві з нами в одному строю…», масові ходи мертвих героїв минулого», — нагадав журналіст.