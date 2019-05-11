В Японії зафіксували ще один потужний землетрус

Магнітуда підземних поштовхів склала 4,9.

В районі протоки між японськими островами Кюсю і Сікоку стався землетрус магнітудою 4,9.

Осередок землетрусу знаходився на глибині 40 кілометрів під дном моря в протоці Бунго. Загроза цунамі після землетрусу не оголошувалася. Також не надходило інформації про жертви і руйнування не надходило, а транспорт і комунальні служби в країні працюють в звичайному режимі.

Нагадаємо, нещодавно на японському острові Кюсю в результаті сильного землетрусу магнітудою 6,3 постраждали щонайменше дві людини. У місті Міядзакі стихія пошкодила водопровід, а на півдні острова землетрус призвів до обривів ліній електропередачі – без електроенергії виявилися приблизно 1,7 тисяч сімей.