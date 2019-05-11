Наталя Могилевська оголилася у відвертому відео

Популярна українська співачка Наталя Могилевська продовжує ділитися зі своїми підписниками в Instagram фотографіями та відео з сонячного Єгипту, де вона відпочиває з відомим хореографом Ігорем Яременко і фотографом Антоном Гридіним. Результати своїх танцювальних тренувань і регулярних занять спортом зірка продемонструвала на останньому відео в Instagram, де вона плавно рухається в такт музиці на фоні морського пейзажу, виблискуючи підтягнутими сідницями.



У підписі до відео Наталя Могилевська поділилася мотивуючими роздумами про те, що змінитися можна в будь-якому віці – головне щире бажання і готовність докладати зусилля.

“Я змогла схуднути і народитися заново тільки після того, як пробачила свої недосконалості. Полюбила всі свої таланти, з вдячністю до Всесвіту, який мене ними обдарував. Легко сказати. Але які інструменти? Як саме цього досягти? В будь-якому віці можна виглядати чудово, головне – бажання і праця”, – зазначила вона.