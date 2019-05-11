Підтанцьовка. Як в Росії політики, журналісти, спортсмени і артисти вітали ватажка Тамбовської ОПГ

Блатна країна, блатний лідер, блатна «еліта». Росія остаточно перетворилася на бандитську державу..

Відео було знято 18 лютого 2006 року в ресторані Golden Garden, де для вшанування ювіляра зібралися кримінальні авторитети (Михась, Тайванчик та ін), журналісти(Михайло Леонтьєв, Олександр Невзоров), депутати (Андрій Рибкін, Олексій Митрофанов, Андрій Нелідов), зірки шоу-бізнесу (Розенбаум, Лепс, Винокур, Стас П’єха, Сосо Павліашвілі), священики (отець Іполит — митрофорний протоієрей, Ігуменя Софія — настоятелька Санкт-Петербурзького Новодівичого жіночого монастиря), спортсмени(футболіст Писарєв, олімпійський чемпіон з боротьби Хисамутдинов), а також інші шановні люди, такі як, наприклад, екс віце-губернатор Петербурга Юрій Антонов і «масажист Путіна» Костянтин Голощапов. Одним з цвяхів програми став виступ дитячого хору, який переспівав «Ленін завжди з тобою», замінивши «Ленін» на «Вова», так що в одному з рядків вийшло «Вова в тобі і в мені».

Крім того, вітальні телеграми надіслали Максим Галкін (у віршах), Кобзон, Лев Лещенко, Віллі Токарєв, кілька футболістів «Зеніту», керівник ансамблю народного танцю Ігор Мойсєєв та багато інших. The Insider наводить деякі привітання пролунали на адресу одного з головних лідерів російського злочинного світу та організатора вбивства Старовойтової.

«Зеніт виграв 2:0, присвячуємо перемогу вам!»

Леонід Тягачов, на той момент президент Олімпійського комітету Росії і голова опікунської ради ФК «Зеніт»

Ведучий: Я хотів би сказати, що тут на адресу ювіляра багато телеграм. Я їх читати не буду, назву лише прізвища відправили телеграми. Зі штабу олімпійської команди Тягачов. З «Зеніту» керівництво клубу. Тут так і написано: «Виграли 2:0. Присвячуємо перемогу Вам». Так і написано. Так тримати. Підписи команди. Не знаю, помилка чи ні — Радімов-Буланова. Це помилка, немає? Я не знаю, так написано. <Футболіст Владислав Радімов був чоловіком співачки Тетяни Буланової — The Insider>. Що ж, ви теж виграли своє життя з рахунком 5:0. Бажаю і далі так же діяти, якщо вже про спорт.

«Яке мужність, який інтелект — видатна особистість!»

Євген Купсин, фінансист тамбовських

По-перше, для мене це велика несподіванка. І в першу чергу я хотів би попросити у цьому відношенні вибачення перед тими хлопцями, які знають Володимира Сергійовича значно довше, ніж я. Я з ним знайомий лише з 79 року. І перед тими, які тут дійсно тут сидять імена, значущі на весь світ. Тому як би у них прошу вибачення. Право за це не було куплено. Нічого не заплачено. Так вийшло, випав жереб. Дорогі друзі, для того, щоб якось сказати, щось сказати про Володимира Сергійовича, це можна говорити дуже довго і дуже багато говорити епітетів, і всі вони будуть мати місце. Безумовно, це видатна постать видатна особистість. Але от у спілкуванні з ним і з навколишнім світом разом я звернув увагу на одне, що він легко спілкується з людьми зовсім різного рівня і різного інтелекту. І при цьому постійно весь час знаходиться, будемо говорити, в діалозі, в темі і розумінні, і, більш того, нагорі положення. І тут мені в голову прийшла стара мудрість, або так званий геніальний квадрат Наполеона, який описав видатну особистість як особистість, у якій поєднання розуму і талантів в рівній мірі розвинене, як і характер та мужність. При цьому характер і мужність лежать в основі цього квадрата. А інтелект і розум — вони як би у висоту. Тому я хотів би сказати про те, що в моїх очах Володимир Сергійович якраз повністю відповідає цій ідеальній фігурі і опису видатної особистості. І в цьому відношенні не треба шукати інших пояснень. Просто це треба приймати як факт — видатна особистість. Володю, я бажаю тобі, всій твоїй родині, щоб і надалі сторони фігури, яка називається квадрат, не помінялися, були однакові по висоті і по ширині.

«Танцюйте і живіть 200 років!»

Ігор Моїсеєв, керівник державного ансамблю народного танцю

— Ведучий: Короткі телеграми. Ось одна у віршах, 4 рядки, тільки що з Москви відправлена в 13:40. Державний ансамбль народного танцю Ігор Моїсеєв. Володимир Сергійович, серйозно? «Хочу привітати з 50-річчям. Я сам недавно відзначав 100-річчя, а тому можу Вам дати пораду: танцюйте і живіть 200 років. Ігор Моїсеєв».

«В гру „Хто хоче стати мільйонером“ дозвольте вас, Володю, запросити»

Максим Галкін, шоумен

Ведучий: Ось ще Максим Галкін <надіслав> тільки що:

Іншим небідним людям для прикладу

І щоб ваш світлий імідж зміцнити

В гру «Хто хоче стати мільйонером»

Дозвольте вас, Володю, запросити.

А виграш я буду дуже радий ділити,

щоб 50/50.

підпис — Максим Галкін».

«Вірний і надійний, ось що в людині головне»

Олександр Розенбаум, музикант

Сьогодні багато буде сказано багато добрих слів і, я переконаний, по-справжньому правильних і природно правдивих в честь Володі, в честь його численних чудових якостей. Тому я невеликий мастак говорити тости, але хочу сказати, що дуже добре те, що такі дві якості, про які хочу просто сказати окремо, — це вірність і надійність. Ось ці якості, які дуже дорого коштують в сьогоднішньому житті. Я знаю Володю, загалом-то, досить багато років, і жодного разу він не дав привід засумніватися ось у цих своїх двох чудових і рідкісних якостях. Сьогодні вірність і надійність для чоловіка — це дуже потрібні речі. Я бачу тут велику кількість дійсно сильних людей. Сильних і фізично, і духовно, і положенчески, якщо хочете. Це все невипадково, тому що такі люди можуть бути тільки з вірним і надійним людиною. Ось це те, що я хотів сказати про ювіляра. Але я дуже консервативна людина багато в чому і в традиціях тим більше. Тому я дозволю собі сказати кілька слів ось таких, які я хотів сказати про Володимира Сергійовича, я все-таки хочу запропонувати тост за батьків, за його мати Євгена, тата Сергія, яких немає сьогодні, на жаль, але які виховали чудового хлопця, нашого товариша. Світла їм пам’ять. І спасибі їм за те, що Сашко живе на цій землі.

«Нам з тобою пощастило, розумієш»

Володимир Винокур, гуморист

Нам, Володю, не пощастило з зростанням. Але довгих людей багато, ти знаєш, і їм не щастить по життю. Тому я хотів би сказати, знаєш, це як два чувака зустрічаються, один іншому говорить: «От розкажи, яка дорога веде до моря». Другий каже: «Тут всі дороги ведуть до моря. Е*аный острів». Я до чого кажу, що просто ти повинен зрозуміти, що ми так живемо, Вова. Але твоє щастя в тому, що тебе оточують люди, які не дають можливості. Розумієш, вони роблять мости, щоб ти. Віддані тобі друзі, вони всі тут. Хтось ще залишився на вулиці. Я хочу, дорогий Володю, побажати тобі, щоб ти зі своєю дружною родиною, у нас ідентичний питання. Мене теж оточують дві красиві дівчини. Пощастило, розумієш. Не вір нікому, ось ця легенда про бракоделах. У Сашка теж донька і дружина. Тому я хотів сказати, що нам пощастило. Я хотів би підняти келих за твоє дружну сім’ю, за цей прекрасний острів, який у тебе навічно, дай бог. Дівчатка, за вас. Спасибі вам велике, що виховали такого хлопця. За сім’ю, Володимир Сергійович.

«Володимир Сергійович заслужив повагу і в Пітері, і далеко за його межами»

Олексій Митрофанов, на той час — депутат від ЛДПР, нині у розшуку

Володимир Сергійович, я дуже радий знаходитися тут. Взагалі хочу сказати, що Пітер — це дуже складний місто. Я думаю, це всі розуміють. Історично так. І більшовики звідси втекли, не змогли налагодити контакт з містом, перенесли столицю. Потім були проблеми у Сталіна, він ніколи сюди не показувався. І потім у першого президента Росії погані відносини з мером. І завжди Пітер, завжди складний місто. І навіть для тієї організації, яку я представляю, теж дуже складний місто. Тому дуже важко тут заслужити повагу. І Володимир Сергійович — той чоловік, який заслужив у цьому дуже складному місті повагу далеко і в Москві, і далеко за межами Пітера. Тому, може бути, потім, колись, Володимир Сергійович, розкажете, як, що тут потрібно робити, щоб причарувати це місто взагалі важкий. Тому ще раз зі святом. І я думаю, що ще роки, десятиліття спільної роботи.

«Я щасливий, що у мене є друг. Я щасливий, що у мене є Володя»

Олександр Невзоров, журналіст

Коли все це починалося, до мене підійшов Розенбаум, распираемый двома новими анекдотами. Один розповів, другий розповів. Перший я забув. Другий був про острів. Судячи з усього, він той самий анекдот розповів Винокуру. Винокур з цього сбацал абсолютно безглуздий, нелогічний, дикий і шалено смішний, неймовірний тост. До чого я це все говорю. Я кажу, що крім самого Володимира Сергійовича. А я щасливий, що у мене є такий друг. Це я кажу цілком серйозно. Це моє особисте глибоке переконання, що я щасливий, що у мене є Володя. Я хочу про інше. Я хочу сказати про людей, які роблять ці тости, про його друзів, роблять абсолютно з нічого. Про тих людей, з яких складається багато в чому життя Сергійовича. Про них чомусь всі забули. Але цих людей багато, вони дуже різні. Я маю не тільки Вовкиных генералів, таких, як Слава (02:52). Я маю на увазі не тільки його товаришів у самому суворому і серйозному сенсі слова. Я маю на увазі і тих людей, які його люблять і намагаються зробити його життя або веселіше, або легше. Я маю на увазі його охоронців, які давно, по-моєму, теж стали друзями, які там зараз за дверима і не чують нас, але які дуже класно стережуть Вову. Я маю на увазі всіх друзів самих-самих-самих різних. Він дійсно примудрився стати стрижнем і сконцентрувати абсолютно шалених, абсолютно приголомшливих людей. Це свідчення якості особистості. Але я все одно не про нього. Я все одно про його друзів, про самих різних, найбільш приголомшливих. Не тільки про генералів, про всякі. За них.

«Дякую за честь підняти тост за цього мужнього, красивого, витонченого людини».

Михайло Леонтьєв, прес-секретар «Роснефти», на той момент — ведучий програм Першого каналу

Я дякую за можливість. Я б навіть сказав, що я дякую за честь, що я маю можливість випити, підняти тост зараз за цю людину. За цієї мужньої людини, красивого людини, елегантного людини. Якщо хто не вірить, що він гарний, можете подивитися, які у нього діти виходять. І я хочу зберегти за собою, по можливості, і за всіма тут присутніми честь підняти тост на наступному ювілеї, на столітті. Володю, живи довго, будь щасливий.

«Все, що можна побажати такого симпатичного людини»

Григорій Лепс, співак

Володимир Сергійович, вітаю від щирого серця. Здоров’я, щастя, всього-всього самого найкращого. Дякую за запрошення. Дійсно цікаво все це відбувається. Величезне дякую ще раз всім тим, хто прийшов. Бідні люди зараз будуть слухати все це. Від щирого серця щастя, благополуччя. Все, що можна побажати такого симпатичного, але добре одягненому людині. Дай бог здоров’я.

«Історію роблять сильні люди!»

Андрій Нелідов, екс-глава республіки Карелія, в 2006 році — член Ради Федерації

Дорогі друзі, дорогий Володимир Сергійович. Насправді історія — це дуже складна штука. І пройде 50 років, і історики будуть писати долю Росії. Багато що-то вони змінять, багато що-то вони додадуть, як-то по-своєму оцінять. Але моє глибоке переконання полягає в тому, що історію роблять сильні люди. Ось сильні люди в історії країни Росії в особливості — це ті люди, які формували те суспільство, до якого ми прийшли. Воно, може бути, не таке, як хотілося б. Воно, може бути, не то ми робили, те, що хотілося б суспільству. Іноді ми робили вчинки, які були, на думку товариства, напевно, несвоєчасними. Однак мій тост за людей, які в змозі бути сильними. Мій тост за людей, які увійдуть в історію. Мій тост за людей, які вміють бути сильними, які не бояться ними бути і які ведуть за собою все суспільство.

«Ви — величезний людина!»

Шаміль Хисамутдинов, олімпійський чемпіон з класичної боротьби

Я з величезною радістю, коли отримав запрошення на день народження приїхати відзначити ювілей. Я дуже радий, що я тут перебуваю і вітаю. Дуже приємно, що Володимир Сергійович, у Вас дуже багато друзів. Володимир Натанович Винокур сказав, що у вас маленький зріст. Але це насправді неправда. Величезний чоловік. Вас ні обійти, ні проїхати, ні перейти ніяк не можливо. І я вважаю, що в 50 років ви досягли дуже багато. З вами люди вважаються, радяться і приймають правильні рішення. Це дуже здорово. І я хочу сказати, що наше перше знайомство відбулося з Владимиров Сергійовичем у лазні. Я так Володимира Сергійовича пропарил, що він 10 годин поспіль одягнутися не міг ніяк. А в останній раз робив масаж Володимиру Сергійовичу, і в нього два хребця ще вискочило. Він каже: «Більше мою спину не чіпай». Але я, Володю, тебе люблю, поважаю завжди. Спину чіпати не буду. Давай, за здоров’я.

«Володенька, нехай бог буде завжди з тобою!»

Вовонька, дорогий мій, я хочу сказати, що 50 років — це серйозний етап. Етап, при якому кожна людина підраховує свої дивіденди. І, насправді, кожен з нас при цифрі 50, в крайньому випадку, задумається. Я хочу сказати тобі, що нам, твої друзям, простіше дивитися на твої дивіденди. Я вважаю, що, панове, до 50 років наш ювіляр досяг звання справжнього громадянина Росії. А в чому ця громадянськість проявляється? Проявляється вона в тому, що він чудовий сім’янин, чудовий бізнесмен, благодійник, він будує церкви, дає незаможним людям. І насправді істинний син Росії, яких на сьогоднішній момент, на жаль, дуже мало. Я хочу сказати, що так світ влаштований, що мало мати талант, мало мати якихось переваг. Треба обов’язково мати ще допомогу божу, яка виявляє людини на піну хвилі. І якщо цього не буває, якщо господь з людиною не дружить, що б не трапилося, з ним відбуваються всякі негативи. Але от з нашим ювіляром цього не трапляється, бог його любить. І мені це дуже приємно. Я бачу його справи, я бачу його вчинки, я бачу його думки. І все це для нашої країни, для Росії у великому позитиві. Що я можу сказати, Володенька в цей чудовий день твого ювілею нехай господь бог завжди буде з тобою. Багато тобі літа. Щоб побільше таких синів в Росії було, як ти. І тоді наша Росія відродиться, вона встане з колін економічних, соціальних та інших. Давайте трикратне ура за нашого ювіляра. Володенька, за тебе. Ура, ура, ура. Щастя, здоров’я, любові, добробуту, здійснення бажань.

«Ми всі тебе любимо — Сашка Мостовий, Влад Радімов, Шалин, ми все твоя команда»

Микола Писарєв, футболіст «Спартака» і збірної Росії, в 2006 році тренер збірної Росії з пляжного футболу

Сергій, дорогий, непросто говорити мені зараз після таких промов, після того, що вже чекають Лепса, Кемеровського, Боні М. Але я тобі скажу від душі. Сергій, скажу від душі. Від всіх футболістів. Ми не майстри говорити. Ти знаєш, нам би викарбувати що-небудь таке простіше. Ми дуже тебе любимо. Сашка Мостовий, Влад Радімов, Шалин, всі ми твоя команда. Що таке 50 років? Це 5:0 у першому таймі, так? А в другому ми граємо разом, окей? Здоров’я тобі і щастя.

«За дорученням голови Тамбовської обласної думи хотілося вручити почесну грамоту»

Володимир Осташко, в 2006 році депутат Тамбовської обласної думи

Напевно, не тільки малої батьківщини, а справді великої батьківщини, де мені довелося народитися разом з Володимиром Сергійовичем Кумаріним. Закінчити школу, закінчити інститут і сьогодні ось очолювати такий пост в Тамбовської обласної думи. Звичайно, знаєте, Тамбовщина, вона уславлена земля. І ті великі люди — це Державін, Мічурін, Герасимов, дійсно представляють. І ті великі люди — це Володимир Сергійович Кумарин, без яких, напевно, Росія і не була. Дійсно, це велика держава, завдяки такій людині, як Володимир Сергійович Кумарин. Мені за дорученням голови Тамбовської обласної думи хотілося вручити почесну грамоту і зачитати її текст. Почесною грамотою нагороджується Кумарин Володимир Сергійович, віце-президент Санкт-Петербурзької паливної компанії, за великий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Тамбовської області, відродження духовних, культурних цінностей і у зв’язку з 50-річчям з дня народження. Голова обласної думи Володимир Миколайович Карєв, місто Тамбов, лютий 2006 року.

«Ти дуже сильна людина!»

Полковник Валерій Парфьонов, головний хірург Міністерства оборони

Володя, знаєш, ти до мене на 55 років прийшов, просто так прийшов, позначився і пішов. Це правильно. Знаєш, що таке 50 років? Це ніщо. У мене вже троє онуків. Тобі ще рости і рости. І дай бог, щоб ти ростив своїх онуків і правнуків. Володенька, ти дуже сильна людина, ти дуже сильна людина. І дай бог тобі здоров’я в цьому житті, щоб ти робив добро. І взагалі ми живемо для того, щоб робити добро. Володю, я тебе вітаю просто. Я тебе вітаю, Володимир Сергійович, просто з черговою датою. 50 років — це ніщо. Ти мені повір. Бачиш мене? Я здоровий. Дай бог, доживи до моїх років. Удачі тобі.

Ведучий: — Буквально півгодини тому дзвонили Йосип Давидович Кобзон, Лев Валеріанович Лещенко і <Віллі > Токарев. І ми сказали, що ми за них піднімемо чарку спеціально. Вони не змогли приїхати, але ми за них повинні підняти і випити по чарці.

«Вас всі люблять і поважають!»

Євген Кемеровський, співак

Дякую, Володимир Сергійович, за запрошення. Дуже приємно. Ми там сиділи за столом, і хтось промовив, напевно, Арнольд, геніальну фразу. Без минулого немає сьогодення, без цього немає майбутнього. Я п’ю і піднімаю келих і співаю за ваше правильне минуле, за відмінне сьогодення і, я впевнений, за чудове майбутнє. Будьте здорові, будьте щасливі. У вас дуже багато друзів, вас всі люблять, поважають.

«Ти у нас такий, ти у нас один!»

Сосо Павліашвілі, співак

Ми знову зібралися в цьому домі нашому улюбленому. Я щасливий бути присутнім на дні народження улюбленого всіма шанованої людини. Володя, я тебе поважаю. Мій дорогий, я поруч з тобою, ще багато чого хорошого і доброго зробимо. Дай бог тобі ще більше здоров’я, і щоб ці люди ніколи не хворіли у тебе. Бережи тебе бог. З днем народження. І вітаю всіх твоїх близьких і рідних. Тому що ти у нас такий, ти у нас один.

«Ти став брендом цього міста!»

Фелікс Комарів, галерист

У стародавньому Китаї було поширене мистецтво театру тіней. Це було багато років тому, була величезна кількість відомих, які користуються величезним успіхів театрів. Але один мав якусь особливу славу. Імператор, до якого теж дійшли численні ось ці позитивні відгуки, вирішив подивитися, що ж це таке. Вибрав якийсь день і разом зі своєю свитою прийшов на виставу. Подивитися виставу. І дійсно був вражений побаченим. Справило сильне враження. І щоб якось віддячити господаря театру, напевно, головного режисера і актора, він після вистави пішов на сцену за лаштунки. І якого ж було його здивування, коли він побачив, що ляльки, які відкидають тінь, вони розфарбовані. Він звернувся до господаря театру, каже: «Скажи, будь ласка, чому ляльки, які дають лише тінь, чому вони у тебе розфарбовані?» Він сказав: «Мій імператор, справа в тому, що розфарбовані ляльки дають кращу тінь». Володя, я хочу сказати, ти перфекціоніст. Так склалося в моєму житті, багато років пробув за кордоном і бачив дуже багато успішних людей. І я завжди для себе приміряв і дивився на траєкторію їхнього життя. Що стосується тебе, навіть з тієї інформації, яку я пізнав, я розумію, що тато твій не був секретарем Ленінградського обкому партії і навіть не був якимось відомим цеховиком. Ти сам режисер, сам дизайнер свого життя. Все, що ти зробив, це ти, у твоїх справах видно і масштаб твоєї особистості і, головне, видно характер. Ти дивовижна людина, людина знаковий. Таких людей сьогодні небагато. Не тому що їх трохи в Петербурзі. Їх трохи і у нас в Москві, трохи взагалі. Я пам’ятаю, коли ми були в одному ресторані вночі якось, і ти раптом нас підняв, і куди ми поїхали. І ми приїхали, і в цей момент піднімалися мости. Я багато раз був у цьому місті, ніколи не бачив цього видовища, зараз запам’ятав. Ти дійсно став таким знаковим брендом цього міста. Ми, я, мої друзі, дуже раді, що ми запрошені, що ми приїхали, розділили з тобою цей дивовижний день, добрий день. Це перший полтинник. Я думаю, що далі буде тільки краще. Дай бог тобі здоров’я. Ти справді і особистість, і патріот, і росіян. І все, ось це все до тебе в повній мірі відноситься. Тому тобі здоров’я, успіху, і щоб у тебе було хороше завжди настрій.

«Безмежно вам вдячний!»

Стас П’єха, співак, онук Едіти П’єхи

Щасливий безмежно, що у земляка на дні народження перебуваю, тому що тільки люди з Пітера — це люди, яких я щиро люблю вже свідомо. Безмежно вам вдячний за багато чого. Дай бог вам здоров’я як можна довше.

«А тост я тобі вчора сказав в лазні»

Владислав Ігнатов, екс-депутат і аудитор рахункової палати (помер в 2015 році)

Володю, свято, кажуть, йде з 15 числа. Ми, правда, на ньому присутні тільки з учорашнього дня. Чесно кажучи, коли я почув вчора своє прізвище у списку тостуючих, почав готуватися до тосту. І поки готувався, в процесі один тост сказали, другий тост сказали, третій тост сказали, четвертий тост сказали, я думаю, все, фініш, вже неможливо нічого сказати нового. Володю, любий, я тобі від усієї душі бажаю здоров’я. Це найголовніше, що, напевно, треба побажати тобі в цей чудовий день, в цю чудову тиждень. Тому що з 15 числа гуляти — для цього теж потрібне здоров’я. А тост я тобі вчора сказав в лазні. Після п’ятдесяти легкого тобі пара.

«Цю пляшку спеціально виготовили для тебе!»

Леонід Маркін, продюсер, помер у 2010 році

Володю, перш за все, коли-то давно, в 97 році, ми познайомилися. І ось пляшку спеціально виготовили для тебе. Це 97 рік, коли текілу ще робили з блакитний агавою. Це як раз реально. Але суть не в цьому. Ми зараз з Віктором Івановичем тут сидимо. Віктор Іванович, можна тебе запросити? Сьогодні у нас в місті знімається фільм «Сонька золота ручка». Автор сценарію, режисер і один з виконавців однієї з головних ролей — Віктор Іванович Мережко. Десь кілька років тому ми знімали фільм «Кріт», «Кріт 2» і так далі. Там був сабур, якщо ви пам’ятаєте. Найцікавіше, коли Віктор Іванович приїздив в Таджикистан, там всі тикають: «Сабур, сабур». Це наркоторговець. Тепер це буде Мамай, новий образ Віктора Івановича.

«Дивлюся, йде Алік Тайванчик. Ось він, мій друг сидить!»

Віктор Мережко, актор

Вчора ми знімали в готелі Європейська, і коли йшла зйомка, дивлюся, йде Алік Тайванчик. Ось він, мій друг сидить. Це було знаком. Сьогодні ми зустрілися на дні народження у Володички. Ти знаєш, Володю, безликі люди зникають, вони нецікаві. Особистість проявляється, він в цій кофті, в іншій кофті, в третій, але бажано в одній і тій же, в одних і тих же штанях, все одно це особистість. Розумієш, я дивлюся, тут сиділи священики, сиділа матінка. Ти знаєш, що ти людина різноманітний, ти осіб різних пристрастей. Ти людина, бог знає, як зробив себе. Я не розумію, як Володя зробив себе. Я не розумію. Тому що стати скромним, гідним, спокійним, заможним паном Росії — це треба мати ось це місце, головоньку. Давайте вип’ємо за місце, яке у мами, яка народила його головочку. Справа в тому, що сьогодні, коли Володя подзвонив, кажуть: «Слухайте, а на вашу Соньку вже поклали око». Я кажу: «Нам треба дозняти». Тому ми вирішили від Соньки ручку подарувати Володі. Це та сама Сонька золота ручка. Володічка, тобі, мій друже. Це з тигром, тигрова.