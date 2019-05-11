Від глобального потепління людство врятують катакомби: експерти

Життя під землею може врятувати людство від змін клімату і перенаселення, вважають експерти містобудування.
Інженери, які зібралися на Всесвітній тунельний конгрес у Неаполі — одне з найбільш значних подій в сфері тунелебудування — обговорили перспективи розвитку підземних просторів. В цьому році конгрес проходив з 3 по 9 травня 2019 року.
Експерти вважають, що за допомогою перепрофілювання підземних структур можна легко досягти «17 цілей в області стійкого розвитку (ЦУР)» ООН, які охоплюють як очищення мегаполісів від забруднення, так і припинення голоду в світі.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
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Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
«Ми щорічно втрачаємо велику кількість орних земель (у результаті деградація ґрунтів, урбанізації та інтенсивного землеробства), це відбувається стрімко. А ми повинні збільшувати їх, щоб прогодувати зростаюче населення світу, — каже Хан Адмираал, учасник конресса. — Підземні простору можна легко використовувати для вирощування сільськогосподарських культур. Сучасна аквапоніка, наприклад, дозволяє одночасно вирощувати і рибу і сільськогосподарські культури. Якщо такі ферми розташувати під містами, можна знизити навантаження на ланцюжок поставок продовольства і різко скоротити транспортні витрати».
«Мікро-зелень — крихітні саджанці таких рослин, як кріп, редис або коріандр — вже вирощують під землею, — каже голландський інженер-тоннелестроитель. — Можна додати сою або люпин в якості замінників тваринного білка, що зменшить залежність від одного з найбільших руйнівників клімату — м’ясної промисловості».
Підземелля здатні захистити жителів міст від екстремальних змін клімату, вважають експерти. У деяких країнах про це замислюються серйозно. Наприклад, Сінгапур і Гонконг у всю будують підземні громадські заклади — університети і бібліотек, торгові центри, кінотеатри і спортивні комплекси.
Як писав портал «Навколо світу. Україна», Норвегія будує підводний плавучий тунель для автомобілів.
За матеріалами Daily Mail
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