Від глобального потепління людство врятують катакомби: експерти

Життя під землею може врятувати людство від змін клімату і перенаселення, вважають експерти містобудування.

Інженери, які зібралися на Всесвітній тунельний конгрес у Неаполі — одне з найбільш значних подій в сфері тунелебудування — обговорили перспективи розвитку підземних просторів. В цьому році конгрес проходив з 3 по 9 травня 2019 року.

Експерти вважають, що за допомогою перепрофілювання підземних структур можна легко досягти «17 цілей в області стійкого розвитку (ЦУР)» ООН, які охоплюють як очищення мегаполісів від забруднення, так і припинення голоду в світі.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

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Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

«Ми щорічно втрачаємо велику кількість орних земель (у результаті деградація ґрунтів, урбанізації та інтенсивного землеробства), це відбувається стрімко. А ми повинні збільшувати їх, щоб прогодувати зростаюче населення світу, — каже Хан Адмираал, учасник конресса. — Підземні простору можна легко використовувати для вирощування сільськогосподарських культур. Сучасна аквапоніка, наприклад, дозволяє одночасно вирощувати і рибу і сільськогосподарські культури. Якщо такі ферми розташувати під містами, можна знизити навантаження на ланцюжок поставок продовольства і різко скоротити транспортні витрати».

«Мікро-зелень — крихітні саджанці таких рослин, як кріп, редис або коріандр — вже вирощують під землею, — каже голландський інженер-тоннелестроитель. — Можна додати сою або люпин в якості замінників тваринного білка, що зменшить залежність від одного з найбільших руйнівників клімату — м’ясної промисловості».

Підземелля здатні захистити жителів міст від екстремальних змін клімату, вважають експерти. У деяких країнах про це замислюються серйозно. Наприклад, Сінгапур і Гонконг у всю будують підземні громадські заклади — університети і бібліотек, торгові центри, кінотеатри і спортивні комплекси.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Норвегія будує підводний плавучий тунель для автомобілів.

За матеріалами Daily Mail

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