«Стара гвардія» та особистий адвокат: кого Коломойський просуває на топ-посади в Україні

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський не відкриває карт щодо майбутніх кадрових призначень, зберігає інтригу і його команда. Зате олігарх Ігор Коломойський, з яким багато хто пов’язує новоспеченого політика, вже назвав прізвищ людей, яких він бачить на ключових посадах в країні.

Багато хто сприйняв заяви Коломойського не як власна думка, а як натяки на реальну позицію майбутнього глави держави. Як би там не було, медійна активність олігарха в останні тижні дещо насторожує. Детальніше про його «ставки» на топ-посади в Україні – в матеріалі OBOZREVATEL.

Коболєв – прем’єр

В інтерв’ю «РБК-Україна» Коломойський запропонував на посаду прем’єр-міністра скандального голову «Нафтогазу» Андрія Коболєва.

«А прем’єром нехай буде Коболєв. Бо він же технічний людина, яка буде виконувати концепцію розвитку країни. Важливо саму концепцію розвитку написати. Її у нас немає. Її не було останні 15 років», – заявив олігарх.

За його словами, Коболєв – «молодий хлопець, у якого все попереду».

«Він же не Гонтарєва, щоб втекти звідси. Він теж хоче кимось бути, він молодий хлопець, у нього все попереду, він теж нові обличчя і так далі», – вважає Коломойський.

«Ось ця історія з преміями, в якій, вважаю, він абсолютно правий… Взагалі він взяв там якісь копійки. Врятував для країни від 50 до 80 мільярдів доларів. Тобто будь-яка юридична компанія взяла б навіть, якщо 1%, то це становило б 600 мільйонів доларів. Він взяв двадцятку, витратив на премії для всього колективу», – сказав олігарх.

Хоча Державна аудиторська служба визнала виплати незаконними, а нинішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про перегини з преміями.

Богдан – голова АП

Також Коломойський назвав трьох кандидатів на посаду глави Адміністрації президента – співзасновника студії «Квартал 95» Сергія Шефіра, адвоката Андрія Богдана та ідеолога штабу Зеленського, юриста Руслана Стефанчука.

«Там є з кого вибрати, це Шефір, Богдан і Стефанчук. Я ставлю на Богдана», – сказав Коломойський.

Андрій Богдан – адвокат олігарха. Тривалий час представляв інтереси людей з групи «Приватбанку».

Про те, що Богдан входить в команду Володимира Зеленського, стало відомо перед першим туром голосування.

За словами одного з керівників студії «Квартал 95» Сергія Шефіра, який був серед головних дійових осіб в штабі Зе, Богдан –«креатив з юридичною платформою». Шефір вважає, що адвокат навряд чи поліпшить імідж президента, якщо очолить його адміністрацію.

Аваков – голова МВС

Ігор Коломойський заявив, що нинішнього главу МВС Арсена Авакова треба залишити на посаді.

«Я вважаю, що це самий успішний професійний міністр за всі останні 5 років. І найменш скандальний, практично не скандальний. І зробив реформу, так-сяк працює», – зазначив олігарх в інтерв’ю «Bihus.info».

Авакова він назвав «єдиним достойним міністром в нинішньому Кабміні». А в одному з попередніх інтерв’ю заявив, що той годиться навіть в прем’єри.

Позитивно оцінив Коломойський і главу РНБО Олександра Турчинова, назвавши його стабілізуючим чинником в країні.

Хоча Зеленський після перемоги на виборах прозоро натякнув, що збирається звільнити з посади главу ГПУ Юрія Луценка, Коломойський несподівано заступився за генпрокурора.

«Після того, як Зеленський заявив, що його потрібно прибирати, як можна залишати? Моя думка – я б залишав, до наступної Ради точно», –заявив Коломойський.

А раніше, в інтерв’ю Цензор.немає Андрій Богдан – той самий потенційний глава АП і адвокат олігарха – назвав Луценка «порядною, доброю людиною, яка знаходиться в дуже ворожій атмосфері Генеральної прокуратури, де інформація спотворюється до неймовірних величин».