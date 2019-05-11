У Раді зареєстрували вже п’ять постанов про інавгурацію Зеленського

У Верховній Раді зареєстрували вже п’ять постанов щодо дати проведення інавгурації обраного президента Володимира Зеленського. Один з документів пропонує провести церемонію на стадіоні НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє Громадське.

Постанову 10 270−4 зареєстрував депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Сугоняко. Він вважає, що проводити інавгурацію 19 травня, як того хоче Зеленський, не потрібно, бо в цей день відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Депутат пропонує провести церемонію 1 червня.

Позафракційні депутати Віктор Балога та Сергій Міщенко зареєстрували постанови 10 270−1 та 10 270, в яких пропонують провести інавгурацію 19 травня.

Депутат від БПП Сергій Каплін також виступає за 19 травня, але в його постанові 10 270−3 пропонується провести інавгурації у два етапи — перший 19 травня у Верховній Раді, а другий — 3 червня на «Олімпійському».

Каплін пояснює свою ідею необхідністю «забезпечення участі громадськості та запрошених гостей іноземних держав».

«З метою залучення максимальної кількості іноземних гостей та забезпечення можливості безпосередньої присутності бажаючих громадян України», — йдеться у пояснювальній записці.

Позафракційний депутат Віталій Купрій, який раніше оголосив про створення позафракційного об’єднання «за Зеленського», у постанові 10 270−2 пропонує провести інавгурацію 20 травня. Проводити церемонію у День пам’яті жертв політичних репресій недоречним.