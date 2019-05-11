Погрожуючи іграшковою зброєю у підприємця забрали дві тушки індика

На трасі Київ-Одеса невідомі здійснили розбійний напад на підприємця. Погрожуючи іграшковим пістолетом вони забрали у чоловіка дві тушки індика. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“Повідомлення про злочин до поліції столичної області надійшло від 43-річного жителя Білої Церкви. Він повідомив, що невідомі особи, погрожуючи зброєю, забрали у нього дві тушки індика, на суму 3 тисячі гривень”, — йдеться у повідомленні.

Підприємець описав нападників та вказав марку автомобіля на якому зникли невідомі.

Встановлено, що розбійний напад невідомі скоїли на трасі Київ-Одеса, коли заявник розвантажував товар для продажу.

За кілька хвилин оперативники зупинили автівку, яка підпадала під орієнтування, в центрі міста Біла Церква. В салоні автомобіля BMW знаходились троє зловмисників. Ними виявилися місцеві жителі 27, 28 та 42-річного віку. Старший з групи вже мав проблеми із законом.

Під час огляду автівки поліцейські виявили та вилучили дві тушки індика та предмет схожий на зброю.

Правоохоронці встановили, що автомат, яким погрожували чоловіку, виявився іграшковим.

Як зловмисники пояснили правоохоронцям, що вони просто у такий спосіб пожартували.

За фактом розбійного нападу відкрито кримінальне провадження.

Усі нападники затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення для них підозри. Міру запобіжного заходу обере суд.