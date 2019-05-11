Лобова ДТП за участю патрульних в центрі Києва потрапила на відео

Момент лобового зіткнення патрульного автомобіля Toyota Prius і легковика BMW у Києві потрапив на відео. Ролик опублікував “Інформатор”.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні вночі о 00:40. Як з’ясувалося, BMW спускався з Повітрофлотського мосту на проспект Перемоги, а назустріч йому їхав поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Toyota Prius піднімалася на міст і виїхала за межі своєї смуги, внаслідок чого і зіткнулася з легковиком.

Внаслідок ДТП медики госпіталізували двох патрульних: один отримав травми голови, а у другого підозра на перелом ноги. Також травми ніг отримав водій BMW. Всіх постраждалих забрали до лікарні.