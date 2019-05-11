Безкрилий птах, вимерла на Сейшелах, «воскресла» через 10 тисяч років

Кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) — безкрила нелітаючий птах Сейшельських островів, вимерла 136 тисяч років тому, коли атол Альдабра опустився під воду. Однак коли острів знову показався з води, пастушки його знову заселили. Це сталося через 10 тисяч років.

Вчені з Портсмутського університету і Лондонського музею природної історії спробували з’ясувати, як це сталося.

За останні два мільйони років атол Альдабра близько шести разів занурювався в Індійський океан і знову з’являвся на поверхні. В один з періодів глобального потепління все безкрилі мешканці острова загинули, оскільки ні полетіти, ні поплисти не могли.

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Сейшельські Острови – острівна держава в Східній Африці.

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Однак коли атол через тисячоліття виринув з води, белогорлые пастушки знову на ньому гніздилися.

Британські палеонтологи Джуліан Х’юм (Julian Hume) і Девід Мартилл (David Marstill) порівняли скам’янілості пастушків до і після затоплення острова. Вони виявили, що птахи, знову обжившие острів, спочатку мали два крила, але пізніше їх втратили. На атолі не було хижаків, і потреба в польоті відпала.

«Ці скам’янілості дають незаперечні докази, що один з видів крилатих пастушкових, що мешкали на Мадагаскарі, двічі колонізував атол Альдабра і двічі еволюціонував у безкрила створення, — пояснює Джуліан Хьюм. — Це рідкісний випадок ітеративної еволюції розвитку таких різновидів від одного і того ж предка, але в різні часові періоди».

Белогорлые пастушки — уродженці Мадагаскару. Вони мешкають в тропічних, субтропічних вологих лісах або мангрових заростях. Колонії пастушків часто страждають від перенаселення, і тоді молоді птахи колонізують довколишні ізольовані острови. Пастушки з атол Альдабра — останні безкрилі птахи Індійського океану.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», вчені розгадали таємницю вимерлою птиці додо.

За матеріалами Zoologіcal Journal of the Linnean Society

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