«Це знак!» Марчук пояснив, чому Путін досі не привітав Зеленського

Політика глави Росії Володимира Путіна щодо України після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах стала більш агресивною.

Як зазначив представник України в Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях (ТКГ) Євген Марчук, останніми скандальними рішеннями Кремль дає зрозуміти про своє невизнання Зеленського, передають «Донецькі новини».

«Путін до сьогоднішнього дня не привітав Зеленського, а на міжнародно-дипломатичному рівні – це знак. Це означає невизнання. Це перший психологічний фактор впливу на Зеленського як на молодого президента», – сказав він.

«Друге – паспортизація. Це – виклик. Вже не Порошенко буде займатися вирішенням цієї проблеми і вирішувати, як з цим бути. Цим вже Зеленський буде займатися», – продовжив Марчук.

На його думку, показовим також є ембарго на постачання нафти в країну з 1 червня. «І з 1 січня невідомо, як буде з транзитом газу через Україну», – зазначив учасник ТКГ.

Він вважає, що дані кроки РФ показують цілі Кремля щодо Донбасу на переговорах у Мінську і України в цілому.

«Знаючи російську переговорну машину дуже давно, Путін і його команда створюють для себе в переговорах дуже потужний резерв впливу. Так було в Мінську 15 лютого 2015 року – переговори йшли під час активного наступу російських військ на Дебальцеве, де вони переважали в силі», – підсумував Марчук.