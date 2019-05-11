В ірландському океанаріумі більшість пінгвінів опинилися геями

В океанаріумі ірландського місті Дінгл живуть чотири одностатеві пари пінгвінів. У одній з пар, що складається з двох самок, є пінгвін, якого вони виховують разом.
П’ять років тому в океанаріумі була тільки одна гомосексуальна пара пінгвінів, яку утворили самки Пенелопа та Місті. Доглядачі жартують, що одностатеві відносини між птахами стали популярнішими після 2015 року, коли в Ірландії легалізували гей-шлюби.
Королівські пінгвіни часто демонструють гомосексуальна поведінка у неволі. Найвідомішою одностатевою парою пінгвінів були Рой і Сайлоу з Центрального парку Нью-Йорка. Птахи прожили разом шість років і виростили пташеня по імені Танго. У 2005 році Сайлоу пішов від Роя до самки по кличці Скреппі.
Експрес-інформація по країні
Ірландія – держава в Північній Європі, що займає більшу частину острова Ірландія.
Прапор
Герб
Столиця – Дублін
Найбільші міста: Дублін, Корк
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 70 280 км2 (117-я в світі)
Населення – 4,83 млн чол. (121-я в світі)
Офіційні мови – ірландська та англійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,916 (6-я в світі)
ВВП – $250,8 млрд (43-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Великобританією
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пінгвіни-геї викрали дитинча у пари гетеросексуалів.
За матеріалами УНІАН
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