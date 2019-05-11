В ірландському океанаріумі більшість пінгвінів опинилися геями

В океанаріумі ірландського місті Дінгл живуть чотири одностатеві пари пінгвінів. У одній з пар, що складається з двох самок, є пінгвін, якого вони виховують разом.

П’ять років тому в океанаріумі була тільки одна гомосексуальна пара пінгвінів, яку утворили самки Пенелопа та Місті. Доглядачі жартують, що одностатеві відносини між птахами стали популярнішими після 2015 року, коли в Ірландії легалізували гей-шлюби.

Королівські пінгвіни часто демонструють гомосексуальна поведінка у неволі. Найвідомішою одностатевою парою пінгвінів були Рой і Сайлоу з Центрального парку Нью-Йорка. Птахи прожили разом шість років і виростили пташеня по імені Танго. У 2005 році Сайлоу пішов від Роя до самки по кличці Скреппі.

Експрес-інформація по країні

Ірландія – держава в Північній Європі, що займає більшу частину острова Ірландія.

Прапор



Герб



Столиця – Дублін

Найбільші міста: Дублін, Корк

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 70 280 км2 (117-я в світі)

Населення – 4,83 млн чол. (121-я в світі)

Офіційні мови – ірландська та англійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,916 (6-я в світі)

ВВП – $250,8 млрд (43-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Великобританією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пінгвіни-геї викрали дитинча у пари гетеросексуалів.

За матеріалами УНІАН

Читайте також:

В Антарктиді знайшли колонію пінгвінів, які живуть на одному місці 3000 років

Найбільша колонія королівських пінгвінів скоротилася в 10 разів

В Антарктиді виявили мумії середньовічних пінгвінів