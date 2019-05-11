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У Києві викрали» дитини: з’ясувалися несподівані деталі

11.05.2019

Правоохоронці спростували інформацію про викрадення дитини у Києві. З’ясувалося, що дівчинку силою саджали в авто її батьки.

Дитина пручався і кричав, із-за чого перехожі запідозрили викрадення і зателефонували правоохоронцям..

«Виявилося, що дівчинка не хотіла йти з магазину, впиралася, плакала. Мамі з татом довелося постаратися, щоб посадити її в машину. Чоловік, який побачив цю сцену, вирішив, що дитину викрадають. У підсумку, поліцейські наздогнали ту машину, зупинили і дізналися, в чому справа. До того часу дівчинка вже заспокоїлася», – пояснив начальник Оболонського управління поліції Віталій Биков.

Нагадаємо, що очевидці повідомили про НП біля гіпермаркету «Епіцентр» в Оболонському районі. Свідки заявляли, що дівчинка сильно кричала.

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