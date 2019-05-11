NASA заявило про загрозу глобальної кліматичної катастрофи: названо сценарій порятунку

У NASA зробили попередження про те, що на Землі може початися вічна зима в результаті виверження гігантського вулкана.

Як повідомляє ВВС, даний вулкан знаходиться в Єллоустонському національному парку в США.

Дослідження показали, що під парком розташоване величезне магматичне водосховище, завдяки якому в ньому є вируючі гейзери і гарячі басейни. За версією вчених, саме цей резервуар здатний знищити людство.

Якщо виверження вулкана відбудеться під Йеллоустонским національним парком, то по всьому світу почнеться голод і вулканічна зима.

Щоб охолодити вулкан, потрібна велика кількість води, яку доведеться подавати в вулкан, але реалізація такого проекту практично неможлива.

Є й альтернативне рішення. У NASA запропонували пробурити на глибині 10 кілометрів супервулкан і відкачувати воду під високим тиском.