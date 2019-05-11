Wizz Air відкриє «дочку» в Україні: названо терміни

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air може відкрити «дочку» в Україні вже в поточному році.

«Вони ведуть роботу. Знову-таки, це було анонсовано їх керівником, який зустрічався з президентом Петром Порошенко в минулому році», – повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«З нашої сторони сприяння є, але це лише їх рішення, як і імплементація. Думаю, вони відкриють українську «дочку» в цьому році, як і обіцяли», – додав він.

Водночас міністр визнав, що не чекає великого зростання кількості нових авіакомпаній в 2019 році, але впевнений у збільшенні кількості авіамаршрутів в/із країни.

«Ми бачимо, що всі компанії, які присутні на ринку (а їх досить багато), розширюють свою мережу. Це мене відверто радує, тому що це означає, що літають не тільки українці, але й іноземці в Україну. Так що це дуже хороший показник. Сьогодні наш пасажиропотік українців та іноземців поділений в середньому порівну – 50/50», – резюмував Омелян.