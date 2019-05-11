Серед найбільш титулованих футбольних тренерів в історії Лобановський займає третє місце

Тренер київського «Динамо» Валерій Лобановський вважається одним з найкращих футбольних тренерів світу.

Ще за життя цей легендарний тренер займав найвищі позиції у рейтингах футбольних тренерів, адже під його керівництвом київське «Динамо» було найкращим українським футбольним клубом.

Сучасні спортивні видання також приділяють Валерію Лобановському увагу і включають його у списки кращих футбольних тренерів світу.

Як стало відомо, легендарний тренер київського “Динамо” Валерій Лобановський вчергове визнаний одним з найкращих тренерів. В рейтингу найбільш титулованих наставників в історії за версією Goal.com. він зайняв почесне третє місце, поступившись лише Алексу Фергюсону і Мірче Луческу.

Разом з “біло-синіми” Лобановський виграв 30 трофеїв. На другому місці опинився екс-наставник “Шахтаря” Мірча Луческу, на рахунку якого 32 трофею, а очолив рейтинг Алекс Фергюсон, який завоював за кар’єру 49 титулів.

goal.com

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Нагадаємо, в березні відоме видання France Football поставило Валерія Лобановського на шосте місце в списку найкращих тренерів світу, а Луческу розташувався на 41-му.

Екс-наставник “Шахтаря” здивувався позиції Лобановського, зазначивши, що у нього абсолютно не було ніяких результатів за межами України.

Пізніше румунський фахівець в ефірі шоу “Профутбол” вибачився за слова на адресу Валерія Лобановського.

Раніше повідомлялося про те, що на новій формі київського “Динамо” буде автограф Лобановського.

Джерело: ZN.UA