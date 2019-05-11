Медики розповіли про цілющі властивості полуниці

Регулярне включення в свій раціон полуниці допомагає скорочувати ризики появи раку стравоходу. Такі висновки зроблені вченими з США, що представляють Університет штату Огайо.

Дослідження проводилося в декількох провінціях Китаю, його учасниками стали люди з пухлинами стравоходу, які ще не встигли трансформуватися в злоякісні. На щоденній основі випробовувані додавали в раціон полуничний порошок, за складом аналогічний ягоді. У підсумку виявилося, що з 36 задіяних в експерименті, що тривав протягом півроку, більше половини на тлі вживання полуничного концентрату зіткнулися з тим, що їх пухлини зменшилися і почали класифікуватися медиками як менш небезпечні.

Хоча полуниця не в змозі перемогти рак, якщо він вже був діагностований, ягода виступає хорошою профілактикою. Особливо ефективною вона виявиться, якщо її поєднувати з препаратами, що протидіють активності ракових клітин.