У Києві затримали молодиків з наркотиками

В Печерському районі столиці правоохоронці затримали двох молодиків, які зберігали та розповсюджували наркотичні речовини. Про це повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Правопорушниками виявилися 20-річний та 21-річний місцеві жителі. У одного з них поліцейські вилучили 2 пакетики з канабісом, який він зберігав для власного вживання. Під час поверхневої перевірки іншого фігуранта було виявлено 5 пакетиків із канабісом та 13 пакетиків із рослинною речовиною, зі слів затриманого — це психоделічні гриби. Окрім того, у молодика вилучили ваги. Затриманий повідомив правоохоронцям, що дані речовини розповсюджував шляхом продажу, так би мовити „із рук в руки”, — йдеться у повідомленні.

Наркотичні речовини направлені на проведення експертного дослідження. Наразі поліцейські перевіряють походження вилученого, а також встановлюють інших учасників, причетних до злочинної схеми.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.