Одеські прикордонники перехопили громадянина РФ з вантажем контрабанди на мільйон

В Одеській області прикордонники виявили у росіянина велику партію контрабанди годинників, яку він намагався потайки перевезти до Туреччини. Про це повідомили в прес-службі прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби.

Інцидент стався на пункті пропуску “Чорноморський рибний порт”, коли прикордонники спільно з працівниками Державної фіскальної служби виявили товар, прихований від митного огляду. Вантаж був знайдений під час огляду автомобіля, який на теплоході прямував до Туреччини.

“Іноземець, використовуючи конструктивні особливості автомобіля Ford, намагався вивезти 452 пари наручних годинників”, – повідомили в прес-службі.

Годинники були упаковані в поліетилен, зловмисник сховав їх під запасним колесом автомобіля, у дверях і під сидіннями. Годинники і автомобіль було вилучено. Попередня вартість вилученого – понад 1,2 млн грн.

За фактом незаконного переміщення товару складено протокол про порушення митних правил за статтею “Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю”. На даний час триває перевірка.