«Можна було врятувати, але ніхто не пішов»: пасажир згорілого в «Шереметьєво» літака назвав винних

Пасажир згорілого в «Шереметьєво» літака Sukhoi Superjet 100 Євген Климов заявив, що в НП винні не технічні особливості лайнера, а система управління.

Чоловік також згадав, що відбувалося в салоні під час інциденту.

Відповідаючи на питання про ударі блискавки в літак, він розповів, що в той момент сидів з закритими очима, проте бачив якусь спалах і чув хлопок.

Після цього, за його словами, паніки серед пасажирів не було – вона почалася лише тоді, коли лайнер загорівся.

«Я цього не бачив, але очевидці казали, що тріснули ілюмінатори, коли літак вже зупинився, після цих ударів», – сказав Клімов.

Він уточнив, що сидів у 9-му ряду. Після загоряння він піднявся і став у проході: «Я повернувся, а там була темрява, все чорне».

Він додав, що при евакуації свої валізи позабирали пасажири з ВІП-салону. «Там вони не могли створити ніякої тисняви і перешкод при виході», – вважає росіянин.

«Чому в респіраторах фахівці-рятувальники не кинулися в літак, де були відкриті люки? Можливо, можна було зайти і частково врятувати людей. Але туди ніхто не пішов», – сказав він.