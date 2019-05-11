У Києві у квартирі виявили два трупи і виснаженого дитини

У Києві 11 травня в квартирі багатоповерхового будинку виявили трупи чоловіка та жінки, а також виснаженого дворічної дитини.

За інформацією журналістів, загиблої жінкою є Вікторія Дев’яткіна, яку не могли знайти з 2 травня. Вона припинила виходити на зв’язок, після чого знайомі почали шукати її і дитини.

За словами сусідів, родина Вікторії не була благополучною – її разом з чоловіком звинуватили у вживанні наркотиків.

«Інформатор»

2 травня з квартири Вікторії доносилися гучні крики і лайка, після чого ні про неї, ні про чоловіка і дитину не було нічого чутно.

Причини смерті та стан дівчинки з’ясовує поліція.

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