«Укрзалізниця» виявила розтрату понад 50 млн на незаконних преміях

Колишнє керівництво виробничого підрозділу «Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» приховало 50,9 млн гривень, які були нараховані премії окремим працівникам.

«Деяким працівникам виплачувалася матеріальна допомога на оздоровлення при виході у щорічну відпустку в розмірі двох окладів і 2-3 рази в рік, у тому числі. Наприклад, керівник цього вагонної дільниці за своїм заявою безпідставно отримав матеріальної допомоги на оздоровлення у липні 2018 року в розмірі двох окладів», – йдеться на сайті УЗ.

Департамент внутрішнього аудиту і контролю залізничного оператора також з’ясував, що мали місце випадки, коли рапорти на преміювання працівників підприємства подавалися не їх керівниками. Хоча згідно наказу товариства, клопотання про преміювання за виконання важливих та особливо важливих завдань подає керівник.

Крім цього, зафіксовані випадки, коли в період знаходження головного бухгалтера і начальника цього виробничого підрозділу на лікарняному або у відпустці ними були завізовані та підписані накази про преміювання працівників підрозділу на загальну суму майже 10 млн гривень, рішення щодо яких приймалося керівником одноосібно, а не уповноваженою комісією.

Перевірка встановила, що колишніми керівником вагонної дільниці і головним бухгалтером не контролювалося нарахування заробітної плати згідно з чинним законодавством.

«Більш того, вони своїми усними вказівками примушували своїх підлеглих працівників проводити нарахування коштів без відповідних нормативних документів, оформлених належним чином, а в разі відмови від виконання поставлених ними завдань погрожували звільненням або фізичною розправою», – резюмували представники «Укрзалізниці».